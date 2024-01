Quando Hitler rubò il coniglio rosa, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa tratto dal celeberrimo libro di di Judith Kerr. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa – Trama

Anna è una bambina di 9 anni che vive a Berlino con i suoi genitori, il padre Otto, un famoso critico teatrale, e la madre Lotte, una pianista. Il 30 gennaio 1933, Hitler viene eletto cancelliere della Germania. La famiglia di Anna è ebrea e, di fronte alla crescente minaccia nazista, decide di fuggire dal paese.

Insieme a Max, il fratello maggiore di Anna, i genitori partono in fretta e furia, lasciando tutto alle spalle, compresa la loro casa, i loro amici e il loro coniglio rosa, Mischa. Anna è disperata per aver dovuto lasciare il suo giocattolo preferito, ma suo padre le promette che lo riabbraccerà presto.

La famiglia si rifugia in Svizzera, dove vive per un breve periodo. Poi, si trasferisce in Francia, dove la situazione è ancora più pericolosa. I nazisti stanno occupando il paese e la famiglia di Anna è costretta a scappare di nuovo. Questa volta, la destinazione è la Gran Bretagna. Il viaggio è lungo e faticoso, ma finalmente la famiglia arriva a destinazione e può iniziare una nuova vita.

La storia vera

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Judith Kerr, pubblicato nel 1971. Il romanzo è un’autobiografia in parte romanzata, che racconta la storia della stessa Kerr, che fu costretta a fuggire dalla Germania nazista con la sua famiglia.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa – Cast

Il cast principale include:

Anna: Riva Krymalowski

Max: Leo Suter

Otto: Oliver Masucci

Lotte: Carla Juri

Zio Julius: Peter Simonischek

Vreneli: Ursina Lardi

Heimpi: Meret Becker

Omama: Barbara Auer

Trudi: Anna Lena Schwing

Il film è diretto da Caroline Link, regista tedesca nota per i film L’isola di Pasqua (2001) e La vita è bella (2004).