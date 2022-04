Da anni è ormai, insieme al Grande Fratello Vip, l’altro reality show protagonista del palinsesto invernale di Canale 5 e, considerati gli ascolti sempre buoni, c’è ragione che sia così ancora a lungo. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi, da due anni sotto la conduzione di Ilary Blasi.

Ma quando finisce L’Isola dei Famosi 2022? La questione va affrontata perché, proprio come accaduto con il Grande Fratello Vip, Mediaset si riserva l’opportunità di allungare l’edizione a seconda degli ascolti ottenuti.

Considerato che l’edizione ora in corso, che vede nel cast anche Vladimir Luxuria e Nicola Savino nei panni di opinionisti ed Alvin in quelli dell’inviato, sta regalando a Canale 5 numeri soddisfacenti.

Per questo, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di allungare L’Isola dei Famosi 2022, spostando la finale dal 23 maggio -data inizialmente annunciata- al 27 giugno. Più di un mese di allungamento, quindi, che dimostra la fiducia che la rete vuole dare a questa edizione del programma. Ora, quindi, non resta che capire come autori e produzione cercheranno di rendere appetibile quel mese in più al pubblico: tra sfide, nuovi ingressi e colpi di scena, le idee non mancheranno.