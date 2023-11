Qualcosa di nuovo, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Qualcosa di nuovo, che prosegue la serie dedicata a Paola Cortellesi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Qualcosa di nuovo – Trama

Lucia e Maria sono due amiche molto diverse tra loro. Lucia è una cantante jazz che si trova spesso in tour e ha una vita sentimentale instabile, mentre Maria è una mamma single che lavora tutto il giorno e ha un rapporto più libero con l’altro sesso.

Una sera, Maria si porta a casa Luca, un ragazzo di diciannove anni. Entrambi sono ubriachi e non ricordano nulla di quanto accaduto la notte precedente. Al mattino, Luca si convince che sia stata Lucia la donna con cui ha flirtato, e le due amiche si trovano coinvolte in un insolito triangolo amoroso.

Il film è stato accolto positivamente dalla critica, che ha apprezzato le interpretazioni delle due protagoniste, Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, e la capacità della regista Cristina Comencini di raccontare una storia divertente e commovente, che affronta temi importanti come l’amicizia, l’amore e la libertà.

Qualcosa di nuovo – Cast

Il cast principale include:

Paola Cortellesi: Lucia

Micaela Ramazzotti: Maria

Michele Placido: Luca

Anna Foglietta: Sara

Vinicio Marchioni: Simone

Valerio Mastandrea: Max