Purché finisca bene – Una scomoda eredità: trama, finale e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 17 marzo, alle 21:25, su Raiuno va in onda Una scomoda eredità, film-tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene e già andato in onda nel 2022. Il film-tv ha come protagoniste Chiara Francini ed Euridice Axen nei panni di due ereditiere che si contendono una villa in Sardegna.

Purché finisca bene – Una scomoda eredità, la trama

strong>Mariella (Mariangela D’Abbraccio) e Domenico (Roberto Alpi), sono due amati di 60 anni sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana (Axen) e Gaia (Francini), tutta la verità su loro amore. Prima di riuscire a farlo, però, muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro.

Le due donne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno lasciato loro in eredità. Fin dal loro primo incontro le due ragazze si trovano antipatiche e cominciano a litigare su cosa fare della villa e di ciò che c’è al suo interno.

Diana è una dottoressa con la mania del controllo, mentre Gaia è uno spirito libero senza fisse radici, tutta emozioni e sensibilità. Le due sono costrette a restare nel paesino più di quanto immaginavano e a condividere la stessa casa, di cui Diana vuole a tutti i costi liberarsi mentre Gaia, che nel frattempo si è innamorata del bel sub Max (Cristiano Caccamo), la considera l’ultimo dono di sua madre e non ha nessuna intenzione di mollare.

Di mezzo, inoltre, ci si mette Franco Lussurgiu (Cesare Bocci), che punta ad ottenere la villa a tutti i costi, anche dichiarandone l’abusività. Ma Diana e Gaia imparano a conoscersi e ad apprezzare l’una delle caratteristiche dell’altra.

Purché finisca bene – Una scomoda verità, finale

-Attenzione: spoiler-

Le due protagoniste, ormai amiche, decidono di fare fronte comune contro Lussurgiu, incastrandolo ed evitando così che la villa finisca nelle sue mani. Ma c’è un ultimo colpo di scena: dopo che Diana ritrova di una vecchia foto di suo padre, la madre della donna le rivela che non è lei la sua vera madre, ma Mariella.

Mariella e Domenico, dopo la nascita di Diana, si erano infatti separati, e Domenico si era messo con la donna che a cresciuto Diana come sua figlia. Poco dopo, però, i due si sono rivisiti, e da quell’incontro è nata Gaia. Le due, quindi, non sono estranee, ma sorelle.

Purché finisca bene- Una scomoda verità, il cast

Euridice Axen: Diana

Chiara Francini: Gaia

Cristiano Caccamo: Max

Cesare Bocci: Franco Lussurgiu

Bernardo Casertano: Filippo

Roberto Alpi: Marcello

Mariangela D’Abbraccio: Mariella