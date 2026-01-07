Purché finisca bene – Tempi supplementari: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 7 gennaio 2026, alle 21:20, su Raiuno va in onda Tempi supplementari, terzo film-tv parte del nuovo ciclo Purché finisca bene in onda a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Purché finisca bene – Tempi supplementari, la trama

Il terzo e ultimo film tv della collana “Purché finisca bene” (ottava stagione), è una commedia sentimentale diretta da Ago Panini, ambientata nel mondo dell’hockey su ghiaccio e girata in Veneto (tra Feltre, Asiago e altre località).

Flashback, dieci anni prima: il talentuoso ma impulsivo allenatore di hockey Sandro Mondragone (soprannominato “Drago”) è tra i più quotati a livello nazionale, ma durante una finale decisiva, a causa di un arbitro ritenuto troppo severo, perde le staffe, la partita, il lavoro, la reputazione, il matrimonio e soprattutto il rapporto con la figlia Thea, che non vede da anni.

Oggi Sandro vive isolato e disilluso, lontano da tutto e da tutti. Il destino però gli offre una seconda possibilità: tornare sul ghiaccio guidando una squadra giovanile composta da ragazzi provenienti da contesti difficili. Insieme a loro, alla figlia Thea e a nuovi incontri (come Julia), Sandro dovrà affrontare vecchie ferite, nuove sfide e il difficile percorso di ricostruzione dei legami familiari e personali. Una storia di rinascita, riscatto e seconde occasioni, dove la vita, come una partita di hockey, a volte richiede i “tempi supplementari” per arrivare a un lieto fine.

Purché finisca bene- Una scomoda verità, il cast

Giuseppe Zeno → Sandro Mondragone “Drago”

Clotilde Sabatino → Julia

Alvise Marascalchi → uno dei giovani atleti della squadra

Alex Cendron

Bianca Baglioni

Arianna Moro

Claudia Coli