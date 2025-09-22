Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“Purché finisca bene” è un ciclo di film televisivi in onda su Rai 1 dal 2014, prodotto da Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ogni film è un episodio a sé che esplora, con i toni leggeri della commedia all’italiana, i disagi, le difficoltà e i sentimenti della vita contemporanea in Italia, spesso focalizzandosi su temi come l’amore, la famiglia, il lavoro e l’integrazione sociale. Le storie sono ambientate in diverse regioni italiane e raccontano ritratti ironici e affettuosi dei personaggi, con un happy end che dà il titolo alla serie.

Cast

Il ciclo vanta un cast di attori italiani di spicco, che varia per ogni film. Tra questi troviamo Alessandro Gassmann, Lino Guanciale, Stefania Sandrelli, Enrico Brignano, Cristiana Capotondi, Matilde Gioli, Raoul Bova, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Alessandro Preziosi, Anna Valle, Massimo Ghini, Valeria Golino, Sabrina Ferilli, Veronica Logan, Alessandro Averone, Paola Cortellesi, Antonio Catania, Gabriel Garko, Ornella Muti, Vanessa Incontrada, Giulio Scarpati, Loretta Goggi, Thomas Trabacchi, Valentina Bellè, Andrea Bosca, Isabella Ragonese, Alessandro Borghi, Elena Sofia Ricci, Francesco Scianna, Beppe Fiorello, Valentina Corti, Francesca Cavallin, Enrico Lo Verso, Monica Guerritore, Pino Quartullo, Alessandro Roja, Tosca D’Aquino, Anna Safroncik, Alessandro Lunardi, Matilde Serao, Pietro Sermonti, Paola Minaccioni, Federica Moro, Francesco Foti, Stefano Braschi, Beatrice Bruschi, Ludovica Bizzaglia, Antonio D’Aquino, Alessandro Tiesi, Alessandro Sperduti, Nicoletta Romanoff, Massimo Wertmüller, Antonello Fassari, Anna Ammirati, Eva Riccobono, Marco Cocci, Giulia Bevilacqua, Valentina Oppo, Alessandro Giallocosta, Elena Effe, Ludovico Tersigni, Beatrice Aiello, Anna Valle, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Vanessa Gravina, Tosca D’Aquino, Anna Safroncik, Alessandro Lunardi, Matilde Serao, Pietro Sermonti, Paola Minaccioni, Federica Moro, Francesco Foti, Stefano Braschi, Beatrice Bruschi, Ludovica Bizzaglia, Antonio D’Aquino, Alessandro Tiesi, Alessandro Sperduti, Nicoletta Romanoff, Massimo Wertmüller, Antonello Fassari, Anna Ammirati, Eva Riccobono, Marco Cocci, Giulia Bevilacqua, Valentina Oppo, Alessandro Giallocosta, Elena Effe, Ludovico Tersigni, Beatrice Aiello.

Dove è stato girato

Le location variano per ogni film, riflettendo un “viaggio” attraverso l’Italia. Molti sono ambientati e girati al Nord, ma ci sono riprese in tutto il Paese:Piemonte: Tre film della prima stagione (es. “Una Ferrari per due”, “Una coppia modello”, “Un marito di troppo”).

Sardegna: “Una scomoda eredità” e altri sull’isola di San Pietro.

Veneto: “Questione di stoffa” girato a Vicenza.

Calabria: “Tutto a posto” a Reggio Calabria.

Altre location: Napoli e dintorni per “Diversi come due gocce d’acqua”; Trento e Arco (Trentino) per alcune storie; Liguria, Toscana e altre regioni in vari episodi. La serie è un “carnet di viaggi” che esplora il Nord dinamico e in crisi, ma anche il Sud e le isole.

Quante puntate

Si tratta di un ciclo antologico con oltre 30 film/episodi trasmessi in 11 stagioni (dal 2014 al 2025). Ogni stagione ne conta tipicamente 4-5, spesso in periodo natalizio o primaverile. Stagione recente (2024): Almeno 3 film annunciati (“Questione di stoffa”, “Tutto a posto”, “Una villa per due”) attualmente (a settembre 2025) in onda in replica su Rai1..

