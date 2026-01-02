Purché finisca bene – Seduci e scappa: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 2 gennaio 2026, alle 21:20, su Raiuno va in onda Seduci e scappa, secondo film-tv parte del nuovo ciclo Purché finisca bene in onda a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Purché finisca bene – Seduci e scappa, la trama

La commedia sentimentale è stata diretta da Fabrizio Costa, girata in Calabria (tra cui Fiumefreddo Bruzio, Diamante, Amantea e altre location cosentine), e prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.

Alice (Mariana Lancellotti) è una madre single calabrese che vive con la figlia Diana, una bambina vivace e intelligente. Dopo anni di assenza, l’ex compagno Max, un truffatore che non ha mai riconosciuto la figlia, riappare improvvisamente chiedendo l’affido congiunto. Terrorizzata dalle sue intenzioni e decisa a proteggere la piccola, Alice sceglie di scappare. Trova rifugio a Fiumefreddo Bruzio dallo zio Calogero (Nino Frassica), un ex attore burbero, apparentemente poco amante dei bambini, ma dal cuore buono.

Qui, con l’aiuto della cugina Mati (Chiara Tron), Alice escogita un piano audace per racimolare i soldi necessari a fuggire lontano (fino in Norvegia): sedurre e truffare uomini superficiali e approfittatori incontrati sulle spiagge, una sorta di “risarcimento morale” per le ingiustizie subite. Tutto sembra procedere secondo i piani, finché Alice non incontra Leonardo (Francesco Arca), un uomo ricco, affascinante, con la tavola da surf sempre con sé.

Quello che appare come la preda ideale si rivela invece gentile, profondo e capace di creare un legame autentico con Diana, mettendo in crisi le difese e i progetti di Alice. Tra fughe, truffe e incontri inaspettati, madre e figlia scopriranno che la vera libertà non si conquista scappando, ma scegliendo di fidarsi di nuovo.

il cast

Mariana Lancellotti → Alice (la protagonista, madre single)

Francesco Arca → Leonardo (l’uomo affascinante che sconvolge i piani)

Nino Frassica → Calogero (lo zio burbero ma dal cuore buono)

Chiara Tron → Mati (la cugina complice)

Elena Sophia Senise → Diana (la figlia di Alice, bambina sveglia e sensibile)