Purché finisca bene – La voce di Cupido: trama, attori e cast

Martedì 30 dicembre, alle 21:20, su Raiuno va in onda La voce di Cupido, primo film-tv parte del nuovo ciclo Purché finisca bene in onda a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Purché finisca bene – La voce di Cupido, la trama

In questo caso parliamo di una commedia romantica leggera, girata in Calabria (provincia di Cosenza: Rende, Taverna, Zumpano, Castrolibero, San Pietro in Guarano), diretta da Ago Panini, scritta da Maria Sole Limodio e Pietro Seghetti, prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.

Paola (Chiara Francini) è una camionista tosta, sarcastica, senza peli sulla lingua e orgogliosa, che sta per vincere un’importante gara nazionale di camionisti a pochi giorni da Capodanno. Al volante del suo camion “Armando” (che porta il nome del padre), nasconde però un’anima sensibile: durante i lunghi viaggi ascolta ossessivamente il podcast romantico “La Voce di Cupido” e si è innamorata perdutamente della voce profonda e rassicurante del suo conduttore, Lucio Ricci.

Una mattina, però, avviene l’incidente: Paola tampona (o viene tamponata) da un’auto guidata proprio da Lucio (Giorgio Marchesi), il podcaster in carne e ossa. Il danno al camion è serio e, per ripararlo, inizia un viaggio forzato e esilarante in cui Paola si ritrova a condividere la strada con Lucio e con Carlo (Michele Rosiello), un elegante e raffinato autista che lei punzecchia continuamente con il suo sarcasmo.

Tra riparazioni, equivoci, incontri a sorpresa e un triangolo sentimentale sbilenco, i tre protagonisti scoprono le proprie fragilità, imparano ad ascoltarsi davvero e trovano il coraggio di accettare l’amore (e se stessi) per quello che è, senza inseguire immagini ideali.

Purché finisca bene- Una scomoda verità, il cast

Chiara Francini → Paola, la camionista dal carattere ruvido ma dal cuore tenero

Giorgio Marchesi → Lucio Ricci, il podcaster “La Voce di Cupido”, voce misteriosa diventata realtà

Michele Rosiello → Carlo, l’elegante autista, colto, gentile e un po’ snob all’apparenza

Altri interpreti:

Alessio Praticò

Roberto Scorza

Mattia Procopio

Max Mazzotta

Giacomo Pozzetto

Francesca Giovannetti

Salvatore Langella

Gianni Franco