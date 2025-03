Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di mercoledì 5 marzo si gioca Psg-Liverpool, partita in programma per gli ottavi di finale di Champions League 2024-25. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Psg-Liverpool in TV

La partita Psg-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e per abbonati su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan

Psg-Liverpool in Radio

La radiocronaca di Psg-Liverpool verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

