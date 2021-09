Propaganda Live, quando ricomincia?

L’appuntamento del venerdì sera de La 7 tornerà ad essere occupato, anche per la stagione 2021-22, da Propaganda Live, il programma di reportage e satira che vede Diego Bianchi in arte Zoro alla guida di una banda composta da numerosi personaggi.

Ma quando ricomincia Propaganda Live? La 7 ha comunicato che la data di partenza della quinta stagione è venerdì 10 settembre 2021, in prima serata. Si conferma quindi la giornata del venerdì per il programma che, in questi anni, ha visto aumentare lentamente ma sensibilmente il proprio pubblico.

Confermata la squadra che abbiamo già visto nelle altre edizioni: in primis Makkox, spalla sul palco di Zoro, ma anche Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Memo Remigi. Oltre a loro, tornerà anche la Propaganda Orchestra, diretta da Roberto Angelini.