Propaganda Live 2022/2023, come partecipare come pubblico?

Con la nuova stagione, quella 2022/2023, di Propaganda Live su La 7, si torna lentamente a riavere la quasi totalità del pubblico nello studio del programma ideato e condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Negli anni passati, infatti, a causa della pandemia la presenza degli spettatori in studio era stata prima ridotta a zero e poi timidamente ripristinata, con il giusto distanziamento.

Per questa edizione, invece, quasi tutti i posti disponibili saranno occupati: una bella notizia per Zoro, Makkox ed il resto del cast del programma, che potranno così avere una reazione in tempo reale ai reportage, alle interviste ed ai vari momenti pensati nel corso delle puntate.

Ma come si può partecipare come pubblico a Propaganda Live? Alla luce del sistema messo in atto l’anno scorso, ora il tutto si fa più veloce e semplice. Basta, infatti, andare su questo link -quando attivo- ed indicare i propri dati e quelli della persona con cui si vuole assistere al programma (non si può avere più di un accompagnatore/accompagnatrice), aggiungendo la data a cui si vuole partecipare (non modificabile in seguito). Quindi, sa la richiesta sarà accolta, si sarà contattati dalla redazione del programma.

Come detto, il link per la registrazione si attiva a seconda delle puntate per cui c’è ancora posto per il pubblico: è utile, quindi, seguire le pagine social di Propaganda Live per sapere quando sarà possibile fare richiesta ed in quali puntate.