Propaganda Live 2021, pubblico puntate 1 ed 8 ottobre: come partecipare

Il pubblico è tornato in studio a Propaganda Live 2021: dopo un anno e mezzo di cartonati, Zoro, Makkox ed il resto del cast del programma del venerdì sera su La 7 potrà finalmente contare sulla presenza effettiva dei suoi spettatori affezionati. Per ora, però, il numero massimo di persone consentite è solo di 35 (i cartonati, insomma, resteranno ancora).

Ma come si fa a partecipare come pubblico a Propaganda Live 2021? La produzione ha dato delle indicazioni che, a seconda dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, potrebbero cambiare nel corso delle settimane. Per quanto riguarda le puntate dell’1 e dell’8 ottobre 2021, le iscrizioni sono aperte ai soli residenti di Roma, dotati di Green Pass o con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti alla puntata (sarà obbligatorio indossare la mascherina).

La richiesta si può inviare a propagandalive@la7.it, indicando nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di telefono ed indicare la data scelta. Per ogni richiesta si possono inserire un massimo di due nominativi. Come detto, la procedura al momento è molto limitante, ma è sicuramente un passo in avanti rispetto alla stagione scorsa.