Profiling stasera su NOVE: puntate, orari e streaming

Profiling è un serie tv del 2009 che vede protagonista Chloé Saint-Laurent, una criminologa che lavora per la Police nationale parigina. Si tratta, quindi, di una serie crime che in Italia è stata trasmessa per la prima volta nel febbraio 2010, sul canale a pagamento Fox Crime.

Profiling – Orari e Canale

A partire da lunedì 8 giugno, Profiling verrà proposta su NOVE (canale 9 del digitale terrestre) a partire dalla prima stagione che si compone di 6 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. I primi due episodi, Meno di niente e Il veleno e la cura, saranno trasmessi delle ore 21.20.

Profiling – Stagione 7

Profiling è ancora in produzione e, per il momento, sono state realizzate 10 stagioni. L’ultima, però, non è ancora andata in onda integralmente a causa del coronavius che non ha consentito di completare le riprese: in Francia sono stati proposti i primi 4 episodi mentre in Italia, su Fox Crime, sono andati in onda i primi due episodi lo scorso 4 giugno.

Per quanto riguarda la stagione 7 di Profiling è appena stata trasmetta in chiaro su Giallo, il canale 38 del digitale terrestre. L’ultima puntata è andata in onda domenica 7 giugno e, adesso, c’è grande attesa per la stagione 8.

Profiling – Puntate

È possibile rivedere le puntate di Profiling sul Portale Dplay a questo link. Al momento, sono disponibili gli ultimi episodi andati in onda su Giallo.