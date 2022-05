Concerto del Primo Maggio 2022, la scaletta

Dopo due anni, il Concerto del Primo Maggio 2022 si terrà finalmente di nuovo nella storica Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Raitre è sempre il canale Rai che lo trasmette, a partire dalle 15:30 e fino a sera.

A condurlo, per la quinta volta consecutiva, Ambra Angiolini, affiancata nella prima parte della giornata da Bugo. “Al lavoro per la pace” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022.

Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza.

Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà infatti come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Una giornata di aggregazione e consapevolezza che possa sollecitare il confronto sui temi che riguardano la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, giovani, tolleranza e accoglienza.

Primo Maggio 2022, la scaletta

Ma da chi è composta la scaletta del Concerto del Primo Maggio 2022? Sono davvero numerosi gli artisti e le artiste che si esibiranno sul palco, davanti al pubblico tornano finalmente in presenza:

Marco Mengoni

Go_A

Gazzelle

Carmen Consoli

Ariete

La Rappresentante di Lista

Luchè

Coez

Venerus

Mace feat. Rkomi

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Psicologi

Rancore

Mara Sattei

Willie Peyote

Bresh

Tommaso Paradiso

Rkomi

Ornella Vanoni

Rovere

Fabrizio Moro

L’Orchestraccia

Sinkro

Enrico Ruggeri

Deddy e Caffelate

Mobrici

Coma_Cose

Max Pezzali

Fasma

Bigmama

Mecna

Le Vibrazioni

Claver Gold

Luca Barbarossa ed Extraliscio

Angelina Mango

Hu

Notre dame de Paris con Riccardo Cocciante

Mr. Rain

Bandabardò & Cisco

VV

Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti, inoltre, il divulgatore scientifico Barbascura X, la giornalista Francesca Barra e l’attore Claudio Santamaria, la giornalista Giovanna Botteri, l’attore e regista Marco Paolini, il giornalista Riccardo Iacona, lo scrittore Stefano Massini, l’influencer attivista Federica Gasbarro e il comico e conduttore televisivo Valerio Lundini & i Vazzanikki.

Infine, nel pomeriggio, sul grande palco di Piazza San Giovanni, si esibiranno anche Giorgieness, Mille e Mira, le tre vincitrici di 1MNext 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le proposte emergenti.