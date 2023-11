Primo Appuntamento 7: episodio 27 coppie e streaming (gallery)

Il ventisettesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 27 – 21 novembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Thomas e Federico, il primo 24enne pisano, appassionato di arte circense e diplomato all’Accademia del Circo, il secondo 23enne cameriere ad Empoli e studente in Scienze della Comunicazione. Non è scattata la scintilla e non si sono più visti; Roberto e Lucia, lui 66enne di Finale Ligure, di professione avvocato e appassionato di passeggiate e barca a vela, lei 58enne di Genova, che lavora in un’azienda insieme ai figli, nonna giovane. Sebbene tra i due ci fosse una buona intesa e avessero proseguito la serata insieme, la loro frequentazione non è continuata; Celeste e Paolo, la prima tatuatrice genovese di 29 anni, il secondo 36enne di Genova, operaio nella ditta di famiglia e dj per feste private. Tra i due è nato un interesse e si sono rivisti per una cena a Genova, ma Celeste ha preferito chiudere la conoscenza; Lorenza e Davide, lei impiegata 23enne della provincia di Bolzano, lui 27enne della provincia di Trento, amante della montagna, delle feste, delle serate in compagnia. Sembrava che la conoscenza potesse continuare, ma dopo il ritorno in Trentino non si sono più visti.

Primo Appuntamento 2023: episodio 27 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.