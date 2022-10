Primo Appuntamento 6: episodio 21 coppie e streaming (gallery)

Il ventunesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 21 – 11 ottobre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Nicola e Valentina, lui 39enne disegnatore di cartoni animati che vive a Roma da 20 anni, lei 36enne insegnante e cosplayer. La serata è andata discretamente bene, ma lei è riuscita a raccontarsi poco e ha preferito mantenere il rapporto sul piano di un’eventuale amicizia. Entrambi sono ancora single; Cleo Toms e Carlo Masedu, lei influencer milanese di 25 anni, non interessata al genere della persona, lui 23enne di Varese, studente e tiktoker, al suo secondo Erasmus (attualmente a Sofia). Il fatto che Carlo fosse un po’ “farfallone” ha frenato Cleo, ma hanno deciso comunque di rivedersi per approfondire la conoscenza. Non si sono però più visti; Mila e Susanna, la prima 22enne milanese studentessa di fashion design e musicista, sorella di Cleo, anche lei non interessata al genere della persona, l’altr* 21enne di Vicenza, studente di psicologia e musicista, che non vuole rientrare in un genere definito. Hanno trovato fin da subito una grandissima sintonia e hanno trascorso una serata divertente e per nulla imbarazzante, decidendo di proseguirla insieme. Si sono frequentate per un po’, ma ora entrambe hanno nuovi amori; Michele e Sabrina, lui 53enne emiliano appassionato di viaggi in solitaria, che nel 2012 ha avuto un incidente con lo scooter che gli ha lesionato le vertebre, facendolo finire in carrozzina, lei 53enne di Genova, con tre figli già grandicelli. Hanno trovato una buona sintonia e hanno deciso di rivedersi, ma in amicizia e sono diventati buoni amici.

Primo Appuntamento 2022: episodio 21 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.