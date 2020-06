Primo Appuntamento 4: episodio 14 coppie e streaming (gallery)

Il quattordicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 14 – 23 giugno

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Manuela e Fabrizio, lei veterinaria, lui con un passato di problemi cardiaci. Si sono trovati tra una risata e l’altra e continuano a frequentarsi, sebbene non abbiano ancora fatto piani per il futuro; Eleonora e Mario, due giovanissimi con una mentalità matura. Per lui sarebbe stato un sì, ma lei è stata frenata dalla voglia di “pianificare” del ragazzo. Continuano comunque a sentirsi…e il futuro chissà cosa riserverà; Silvia e Leonardo, lei vecchissima conoscenza del programma, con svariati appuntamenti alle spalle, lui un simpatico toscano interessato a persone non comuni. Dopo tanti flop, l’appuntamento è andato bene e, sebbene non sia nato un amore, è arrivata una bella amicizia; Simona e Bruno, lei ex modella 61enne, lui latin lover 77enne che ha subito apprezzato l’aspetto fisico della donna e avrebbe voluto approfondire la conoscenza. Tra i due è nata una bella amicizia.

Primo Appuntamento 2020: episodio 14 in streaming

IN ARRIVO

Primo Appuntamento: puntate Stagione 4

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 4 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.