PrimaFestival 2024, torna su Rai 1 l’appuntamento che anticipa Sanremo

Prima di Sanremo c’è… PrimaFestival. Anche quest’anno torna su Raiuno l’appuntamento che anticipa il Festival e che accompagna il pubblico con anticipazioni ed interviste direttamente dalla città dei fiori. Giunto all’ottava edizione, il PrimaFestival è ormai un appuntamento che fa parte di Sanremo.

L’appuntamento è da sabato 3 febbraio 2024, per otto sere, dalle 20:35 alle 20:45. In dieci minuti, ci saranno anticipazioni sul Festival, interviste a cantanti, conduttori ed ospiti e i commenti della serata precedente. Lunedì 5 febbraio, inoltre, il programma mostrerà il carpet che faranno tutti i trenta Big in gara.

Il PrimaFestival 2024 è condotto da Paola & Chiara, già a Sanremo l’anno scorso con “Furore”, brano che ha segnato la loro reunion. Al loro fianco due star dei social network, ovvero Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Due nomi che forse al pubblico di Raiuno diranno poco, ma che sono popolarissimi tra i più giovani. Gli autori di questa edizione del PrimaFestival sono Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati. La regia è di Fabrizio Alaimo Guttuso.