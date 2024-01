Prima di domani, il nuovo programma dell’access prime time di Rete 4 con Bianca Berlinguer

Seguici su Whatsapp - Telegram

Retequattro manda parzialmente in soffitta Stasera Italia. Il programma di informazione dell’access prime time della rete Mediaset che in questi anni si è trasformata puntando soprattutto sull’informazione, ha concluso la sua corsa con l’ultima puntata di domenica 7 gennaio 2024.

Da lunedì 8 gennaio alle 20:30, però, quello spazio rimane ovviamente a favore dell’informazione, ma con un nuovo titolo ed un nuovo volto. Si chiama infatti Prima di domani il nuovo programma di Bianca Berlinguer che, proprio come Stasera Italia, si occuperà dei fatti della giornata.

Politica, economia, temi sociali, ambiente e gli avvenimenti internazionali saranno alcuni degli argomenti affrontati nel corso delle puntate, tramite servizi ed ospiti in studio. Alla conduzione, come detto, Bianca Berlinguer, che dal settembre scorso ha debuttato proprio su Retequattro con È sempre Cartabianca, il suo programma d’informazione che occupa la serata del martedì (proprio come Cartabianca su Raitre).

In questi mesi, c’è da dire che Berlinguer ha ottenuto risultati lusinghieri, rendendo il suo programma uno dei più visti delle prime serate della rete. Ma il suo approdo in access prime time era già stato deciso da tempo: Berlinguer, quindi, sarà in onda dal lunedì al venerdì e, il martedì, farà una sorta di maratona, andando in onda dalle 20:30 alle 00:55, dividendosi tra Prima di domani ed È sempre Cartabianca. E Stasera Italia? Il programma non sparisce del tutto: andrà infatti in onda nei fine settimana con il titolo Stasera Italia Weekend.