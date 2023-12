Prima della Scala 2023: orario e programmazione Rai

Seguici su Whatsapp - Telegram

Anche quest’anno, come ogni 7 dicembre, ritorna la Prima della Scala, in onda su Rai1 in diretta dal Teatro alla Scala di Milano a partire dalle 17.45. Protagonista dell’immancabile appuntamento sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi, che avrà “l’onore” di essere ripreso in 4K, quindi con una definizione superiore rispetto agli standard televisivi a cui siamo abituati. Per questo appuntamento troveremo il Direttore musicale Riccardo Chailly sul podio e la regia di Lluis Pascal, mentre la regia televisiva sarà a cura di Arnalda Canali.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD (canale 501) e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la grande musica è di tutti, come ha dimostrato il milione e mezzo di telespettatori del Boris Godunov del 7 dicembre 2022.

Oltre a trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio e video curata dal Centro di Produzione TV di Milano, come di consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Rai Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini.

Anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo. Il servizio è realizzato da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità.