Prigionieri del peso stasera su Real Time

Prigionieri del peso è un programma tv della categoria reality andato in scena in prima tv mercoledì 3 giugno 2020, su Real Time. Sempre nel filone dei problemi di peso stile Vite al Limite, vengono seguite persone obese trattate da una squadra americani specializzata in servizi bariatrici nel Nord America.

Prigionieri del peso – Orari e Canale

Prigionieri del peso va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) questo mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 21,200. Il programma dura 50 minuti e termina alle 22,10 circa.

Prigionieri del peso – Puntate

Trattandosi di una puntata unica, in questo caso non è possibile rivedere il video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’unico modo è assistervi in televisione.