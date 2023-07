Prigioniera della follia, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, sabato 8 luglio 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda Prigioniera della follia, film-tv trasmesso negli Stati Uniti da Lifetime nel 2020 con il titolo “Into the arms of Danger” e che vede nel cast la candidata all’Oscar Cathy Moriarty per il film “Toro scatenato”. Il film-tv è una storia di rapimento da parte di una donna di una giovane ragazza.

La trama di Prigioniera della follia

Laura (Laurie Fortier) è la madre iperprotettiva di Jenny (AlexAnn Hopkins), per cui si preoccupa molto, soprattutto dopo la morte del marito. Jenny mal digerisce questa cosa, ma cerca comunque di vivere la sua vita, come quando decide di andare in auto ad un concerto a cui l’ha invitata Drake (Mason Trueblood).

Durante il viaggio, però, mentre litiga al telefono con la madre Jenny ha un incidente. La ragazza chiama i soccorsi e Laura resta al telefono, ma dopo la donna non ha più notizie della figlia. I paramedici che l’hanno raggiunta, infatti, sono degli impostori: Clyde (Sam Meader) e Guy (Joey Luthman) sono infatti al lavoro per conto della madre (Cathy Moriarty), di cui non si sa il nome, ma che vuole trovare una sostituta per Lizzie, la figlia scomparsa.

Jenny viene portata a casa di Mamma: cerca di scappare, provando a convincere Guy ad aiutarla, ma intorno alla casa c’è un sistema di sicurezza che le impedisce di allontanarsi troppo. Scopre, inoltre, che un’altra ragazza era stata rapita dai figli di Mamma per sostituire Lizzie.

Laura, intanto, cerca la figlia, giungendo anche a casa di Mamma. Jenny ovviamente viene trattenuta dal farsi sentire dalla madre, ma viene costretta a mandarle un messaggio vocale in cui dice che sta bene. Nel farlo, Jenny dice alla madre di salutare il padre: un messaggio in codice, che permette a Laura di capire che la figlia è in pericolo.

Con l’aiuto di Drake, Laura riesce a capire che Jenny si trova nella casa di Mamma. Drake riesce ad entrare nella casa, ma mentre sta per scappare con Jenny, viene ucciso da Clyde. Laura, invece, finge di essere una ragazza in difficoltà per farsi raggiungere dai due ragazzi.

Il finale di Prigioniera della follia

-Attenzione: spoiler-

Laura rinchiude Clyde in un garage e raggiunge Jenny. Ma Clyde si libera ed aggredisce Laura: a salvarla è Jenny, che mette addosso al ragazzo un collare elettrico. A quel punto arriva Mamma, che sfila a Laura la pistola che quando si erano incontrate poco prima lei stessa le aveva consegnato.

Ma è Guy a salvare la situazione, aggredendo sua madre. Lei, però, gli spara e lo uccide. Solo dopo giunge la Polizia, che arresta la madre. Laura e Jenny, invece, riescono a migliorare la propria relazione. La madre, intanto, in prigione pensa a chi sarà la prossima sostituta di Jenny.

Il cast di Prigioniera della follia

AlexAnn Hopkins è Jenny

Cathy Moriarty è Mamma

Laurie Fortier è Laura

Sam Meader è Clyde

Joey Luthman è Guy

Mason Trueblood è Drake

Tom Kiesche è lo Sceriffo Langford

Come vedere Prigioniera della follia?

È possibile vedere Prigioniera della follia durante la messa in onda su Raidue o in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.