Prey, film su Rai 2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione il film Prey, quinto capitolo della saga di Predator e prequel dei film precedenti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Prey – Trama

Ambientato nel 1719 nelle Grandi Pianure del Nord America, il film narra la storia di Naru, una giovane guerriera Comanche che si ritrova ad affrontare una terribile minaccia: un Predator alieno.

Naru, aspirante guerriera nella tribù Comanche, desidera dimostrare il suo valore e guadagnarsi il rispetto dei suoi simili. Quando un pericoloso leone inizia a terrorizzare la sua gente, Naru coglie l’occasione per mettersi alla prova. Ma ben presto si rende conto che la sua preda è ben più pericolosa di quanto immaginasse: si tratta di un Predator, un’avanzatissima creatura aliena assetata di caccia. Armata di coraggio e ingegno, Naru dovrà utilizzare tutte le sue abilità per sopravvivere e difendere il suo popolo dall’implacabile predatore.

Prey – Cast

Protagonista del film è Amber Midthunder, attrice emergente già apprezzata in pellicole come “The Long Walk Home” e “Banshee”. Al suo fianco troviamo Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope, tutti interpreti nativi americani. La regia è affidata a Dan Trachtenberg, già acclamato per il film “10 Cloverfield Lane”.