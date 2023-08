Press Play, film Rai 1: trama, finale e cast

Questa sera, mercoledì 23 agosto 2023, alle 21:25 su Raiuno, va in onda Press Play, film uscito al cinema nel 2022 e che racconta una drammatica storia d’amore inserendo al suo interno una componente fantascientifica legata ai viaggi nel tempo.

La trama di Press Play

Laura (Clara Rugaard), tramite l’amica Chloe (Lyrica Okano), conosce Harrison (Lewis Pullman), fratellastro di Chloe che lavora al Lost & Found, negozio di dischi, in cui avviene il loro primo incontro. I due legano immediatamente e, dopo aver partecipato ad un concerto dei Japanese Breakfast, iniziano a frequentarsi.

Harrison dovrebbe trasferirsi dopo l’estate per studiare Medicina, come pianificato con i genitori, ma lui non vorrebbe: preferirebbe restare vicino a lei. Laura, intanto, mostra i suoi lavori artistici al ragazzo e lo coinvolge nella realizzazione di un murale.

Ormai innamorati l’uno dell’altra, Harrison registra una canzone su una musicassetta e la regala a Laura, dicendole che sarà la prima di una serie di brani che registreranno insieme. Ma Harrison, poco dopo, muove investito da un’auto.

Laura lascia la musicassetta a Cooper (Danny Glover), il proprietario del Lost & Found. Quattro anni dopo, al matrimonio di Chloe, Coopera riconsegna la musicassetta a Laura. La ragazza si decide a riascoltarla, ma ecco che, appena preme “play”, torna indietro nel tempo, al primo appuntamento con Harrison.

La ragazza capisce che la musicassetta ha il potere di farle rivivere la storia con Harrison e prova in tutti i modi a salvargli la vita. Premendo “play” più volte, si ritrova in determinati momenti della relazione, ed ogni volta avverte Harrison, invano: appena torna nel presente, infatti, scopre che il ragazzo è morto.

Intanto, però, sta cambiando la linea temporale, soprattutto quella delle persone che la circondano, costringendole a vivere vite che il destino non avrebbe voluto che vivessero. Si confida con Cooper, che cerca di farle capire che non dovrebbe più viaggiare nel tempo.

Il finale di Press Play

-Attenzione: spoiler-

Laura sembra ormai rassegnata, ma scopre che sull’altro lato della musicassetta c’è registrata un’altra canzone: la ascolta e torna al momento in cui sta per entrare al Lost & Found e per incontrare Harrison per la prima volta. Decide di non entrare, così da non conoscere Harrison e da salvargli la vita.

La donna continua così la sua vita nel presente, fino a quando giunge Natale: Chloe, ora sposata con la sua anima gemella, la invita a cena. Laura accetta e, con sua grande sorpresa, scopre che è presente anche Harrison, che la incontra per la prima volta.

Il cast di Press Play

Clara Rugaard è Laura;

Lewis Pullman è Harrison;

Lyrica Okano è Chloe;

Danny Glover è Cooper;

Christina Chang è la signora Knott;

Matt Walsh è il signor Knott;

Kekoa Kekumano è Jason.

Dove vedere Press Play?

È possibile vedere il film-tv, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv. tablet e smartphone.