Domenica 16 marzo 2025, andrà in onda su Rai3 la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Sarà questo l’ultimo appuntamento dell’anno.

Ogni anno, nei laboratori vengono create 100 nuove molecole che si aggiungono alle mille già presenti sul mercato delle droghe sintetiche. Cresce l’allarme per la diffusione di queste sostanze: il fentanyl, cinquanta volte più potente dell’eroina, è ormai arrivato anche in Italia? La puntata si concentra sulle droghe sintetiche: nella prima parte, “Aspettando PresaDiretta”, si parla soprattutto di ecstasy, ketamina, MDMA, anfetamine, cannabinoidi sintetici e benzodiazepine, analizzando la loro diffusione sul territorio e le rotte illegali del commercio, che includono anche il dark web.

Segue un viaggio da nord a sud dell’Italia attraverso le principali inchieste, che hanno rivelato ricette falsificate, medici e farmacie compiacenti e il traffico di ossicodone, per valutare il rischio di una diffusione del fentanyl nel nostro Paese. In studio, insieme a Riccardo Iacona, il criminologo Vincenzo Musacchio e l’inviata di Avvenire Lucia Capuzzi.

“PresaDiretta” propone poi reportage eccezionali dal Messico e dal Canada, tra laboratori clandestini, traffici criminali e gli effetti devastanti sui consumatori. “Fentanyl overdose globale” esplora la portata di questo oppioide sintetico, noto anche come la “droga degli zombie” per i suoi effetti distruttivi. La prima tappa è il Messico, dove i Cartelli si contendono la produzione e il commercio di fentanyl, con testimonianze di chi produce la droga, esperti che combattono i narcos e operatori che aiutano migranti e tossicodipendenti. Qui la droga rappresenta anche una minaccia per la democrazia, come dimostrano le oltre 100 mila persone scomparse.

Il programma si sposta poi in Canada, dove il fentanyl causa sette morti al giorno solo nella regione di Vancouver ed è stato rinvenuto nei laboratori clandestini sequestrati dalle autorità. Un Paese che, nel tempo, è diventato produttore di droghe sintetiche, con enormi guadagni illegali che stanno contaminando l’economia legale.

Spazio anche alla lotta contro le dipendenze: si racconta il funzionamento dei 600 Serd italiani, i Servizi territoriali per le Dipendenze patologiche, impegnati nella prevenzione e nella terapia dei tossicodipendenti, ma penalizzati da tagli e da una cronica carenza di personale. Mancano all’appello oltre duemila figure, tra medici, psicologi e infermieri. Infine, il programma mostra l’altro volto del fentanyl: quello di farmaco analgesico essenziale per le anestesie e la gestione del dolore cronico, utilizzato nei centri di terapia del dolore, sia pubblici che privati, e spesso custodito in cassaforte.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

