PresaDiretta 8 aprile 2024: puntata A tutto idrogeno

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 8 aprile 2024, andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. La puntata intitolata “A tutto idrogeno” si concentra sull’idrogeno, esplorando il suo potenziale come fonte energetica pulita e alternativa. I temi principali affrontati:

Il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica

L’idrogeno come combustibile per la decarbonizzazione dei settori industriali difficili da elettrificare.

Il suo utilizzo nei trasporti, con focus sui veicoli a idrogeno e sulle infrastrutture di ricarica.

Le potenzialità per lo stoccaggio dell’energia e la stabilizzazione delle reti elettriche.

Le sfide da superare

I costi elevati di produzione e stoccaggio dell’idrogeno.

La necessità di sviluppare infrastrutture dedicate.

La produzione di idrogeno verde, che richiede l’utilizzo di energia rinnovabile.

Il reportage di PresaDiretta offre un’analisi approfondita del panorama italiano e internazionale dell’idrogeno. Vengono intervistati esperti del settore, rappresentanti di aziende e istituzioni, e cittadini. L’obiettivo è quello di fornire al pubblico un quadro chiaro e completo di questa promettente tecnologia, con le sue opportunità e le sue sfide.

Ecco alcuni approfondimenti sui temi trattati nella puntata:

L’idrogeno come combustibile per la decarbonizzazione

L’idrogeno può essere utilizzato come combustibile per alimentare diversi settori industriali, come la siderurgia, la chimica e la raffinazione del petrolio. Questi settori sono attualmente responsabili di una grande quantità di emissioni di gas serra. L’utilizzo dell’idrogeno al posto dei combustibili fossili potrebbe contribuire a ridurre significativamente queste emissioni.

L’idrogeno nei trasporti

L’idrogeno può essere utilizzato per alimentare veicoli a fuel cell, che producono solo acqua come emissioni. Questi veicoli sono silenziosi e offrono un’autonomia simile a quella dei veicoli a benzina o diesel. Tuttavia, la diffusione dei veicoli a idrogeno è ancora limitata dalla mancanza di infrastrutture di ricarica.

Le sfide da superare

La produzione di idrogeno è attualmente un processo costoso. Inoltre, l’idrogeno è un gas altamente infiammabile, il che richiede la messa a punto di adeguate misure di sicurezza per il suo stoccaggio e trasporto. La puntata di PresaDiretta conclude sottolineando l’importanza di investire nella ricerca e nello sviluppo dell’idrogeno per poter sfruttare appieno il suo potenziale come fonte energetica pulita e sostenibile.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.