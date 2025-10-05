Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

PresaDiretta dedica la puntata Blackout (5 ottobre, 20:30, Rai 3) alla tragedia di Gaza. Un viaggio nella cruda realtà della Striscia, narrato attraverso le voci del giornalista palestinese Al Hassan Selmi, che da mesi documenta la vita quotidiana e le sofferenze del suo popolo. Al cuore del racconto, la fame come strumento di guerra: un’inchiesta approfondita sui meccanismi di distribuzione alimentare e gli effetti devastanti della malnutrizione.

Dalle testimonianze di ebrei israeliani che sfidano le politiche di Netanyahu, accusando pratiche di pulizia etnica, ai reportage tra Tel Aviv, Jaffa e Gerusalemme, dove incontriamo oppositori del governo che alzano la voce. Ampio spazio alle indagini globali sui crimini di guerra a Gaza, con un’attenzione particolare ai flussi di import-export di armi tra Italia e Israele. Dal Perù alla Gran Bretagna, dal Belgio all’Italia, emergono le storie di investigatori, attivisti e avvocati determinati a processare militari israeliani per violazioni dei diritti umani.

Un intreccio vivido di testimonianze, analisi geopolitiche e interrogativi cruciali sul destino della regione. In studio con Riccardo Iacona, la storica e scrittrice Anna Foa, e collegamenti live da Israele e Gaza per tracciare gli sviluppi più recenti dal fronte.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

