Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

PresaDiretta, nell’ultima puntata stagionale in onda domenica 4 maggio alle 20.30 su Rai 3, affronta il dramma della crisi abitativa: case troppo care o introvabili. Da Milano a Roma, un viaggio tra studenti universitari, inquilini a rischio sfratto, boom degli affitti turistici, speculazioni dei fondi immobiliari e inchieste giudiziarie. Si esplorano soluzioni, dal modello danese all’esperienza italiana di “Homes4all”.

Aspettando PresaDiretta, dalle 20.30 alle 21.25, si concentra sul caso di Alberto Trentini, cooperante veneto prigioniero da oltre 5 mesi in Venezuela, senza contatti con l’esterno. Un’intervista toccante alla madre Armanda, che lancia un appello per la sua liberazione, e l’esclusiva testimonianza di David Estrella, ex detenuto nello stesso carcere. Ospite in studio il giornalista Stefano Feltri.

A seguire, Una casa per tutti. Un’inchiesta svela un presunto sistema di funzionari comunali, costruttori e professionisti a Milano, accusati di pratiche edilizie illecite. La crisi abitativa, da Milano a Roma, spinge la classe media fuori dai centri urbani. A Milano, oltre 200 mila persone sono nella “zona grigia”: troppo ricche per case popolari, troppo povere per vivere in città. A Roma, storie di sfratti e difficoltà abitative, con un’offerta di affitti a lungo termine crollata dell’80% in 5 anni. Colpa anche degli affitti brevi per turisti, che alimentano la speculazione.

Si raccontano le proteste contro case vacanza e B&B, le mobilitazioni degli studenti universitari, con affitti per stanze singole aumentati del 40% in tre anni, e il business degli studentati, tra fondi immobiliari e il bando Pnrr da 1,2 miliardi per 60 mila nuovi posti letto entro il 2026. In Piemonte, “Homes4all” propone un modello innovativo, recuperando immobili vuoti per famiglie in difficoltà.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram