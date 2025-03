Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona, torna domenica 30 marzo alle 20:30 su Rai 3 con Ragazzi Fuori, un’inchiesta che porta i telespettatori nei carceri minorili di Nisida a Napoli e Cesare Beccaria a Milano. Qui, tra rivolte continue e storie di dolore, si incontrano adolescenti detenuti, operatori e polizia, in un viaggio che oscilla tra disagio e speranze di recupero.

Il programma affronta anche il dramma del bullismo, con il racconto delle morti di Santo, Arcangelo ed Emanuele, tre giovani campani uccisi dalla violenza dei coetanei, e della tragedia di Alessandro Cascone, 13enne spinto al suicidio da insulti online scoperti nel suo telefono. Spazio poi al cyberbullismo, con la polizia postale che indaga su sextorsion e deepfake, sempre più diffusi tra i giovanissimi.

Nella prima parte, Aspettando PresaDiretta, si esplorano i ragazzi nel mondo digitale: dai baby influencer come Mia, Ylenia e Diego, seguiti da migliaia di follower, alle famiglie youtuber, con esperti che valutano rischi su privacy e crescita. La Francia offre un modello, con leggi che tutelano i minori del web, regolando permessi, salute e guadagni. In studio, Iacona dialoga con Elisa Giomi, commissaria AgCom e sociologa, per discutere come proteggere i più giovani sulle piattaforme social, tra regole e nuove sfide.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram