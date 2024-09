PresaDiretta 29 settembre 2024: puntata Età Biologica

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 29 settembre 2024, andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. La puntata intitolata “Età Biologica” si concentra sulla lotta i tumori con le nuove tecnologie.

Un’epidemia silenziosa sta colpendo i giovani. PresaDiretta ci mostra l’impatto devastante dei tumori e ci svela le possibili cause. Ma il documentario non si ferma qui. Ci porta nei laboratori di Moderna, dove la scienza sta facendo passi da gigante con i vaccini a mRNA personalizzati. Una rivoluzione che potrebbe cambiare il futuro della lotta ai tumori. In Italia, nonostante le difficoltà del sistema sanitario, la ricerca va avanti, alimentata dalla speranza di trovare nuove cure e migliorare la vita dei pazienti.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.