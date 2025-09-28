Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

PresaDiretta dedica la puntata Blackout (28 settembre, 20:30, Rai 3) alle energie rinnovabili e alla sicurezza delle reti energetiche. Un’inchiesta esplora il blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e Francia il 28 aprile, attribuendo la causa a problemi di controllo della tensione e scarsa interconnessione tra reti. In Italia, il viaggio tocca Emilia-Romagna, Campania, Liguria, Puglia e Marche per mostrare il funzionamento di reti smart, sistemi di accumulo e innovazioni energetiche.

Si indaga anche la dipendenza dal gas, evidenziando come l’Europa, nonostante le sanzioni, continui a importare gas russo e i nuovi accordi con gli USA per 750 miliardi di combustibile. Infine, focus sulla geotermia in Toscana, un potenziale poco sfruttato: nessuna nuova centrale è stata costruita dal 2010.

In Aspettando PresaDiretta, si analizzano le microplastiche e il loro impatto sulla salute (infertilità, malattie cardiovascolari), con studi delle università campane che ne confermano la presenza nei tessuti umani. Un reportage evidenzia le difficoltà di riciclo di nuovi imballaggi e l’inefficacia della legge SalvaMare, che lascia i pescatori a gestire i rifiuti plastici. Ospite: Giuseppe Ungherese, esperto di sostenibilità.

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

