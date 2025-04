Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata di PresaDiretta del 27 aprile 2025 si apre con Aspettando PresaDiretta, che presenta un reportage esclusivo da Gaza, realizzato attraverso le testimonianze di due giovani palestinesi: Fatena, fotografa 25enne di Gaza City, e Hassan, giornalista di Khan Younis. Le loro immagini e racconti offrono uno sguardo intimo sulla vita quotidiana nella Striscia di Gaza durante e dopo la tregua del 27 gennaio. Il reportage mostra il ritorno di migliaia di persone nelle case distrutte, le riunioni tra famiglie separate, le speranze di pace infrante dalla ripresa dei bombardamenti, l’emergenza sanitaria, la carenza di luce, cibo e acqua, e la tragica perdita di vite, tra cui donne e bambini.

Il Corridoio Netzarim, che ha diviso Gaza in due, è al centro della narrazione. Inoltre, dall’Ospedale Meyer di Firenze, la storia di due dei oltre 100 bambini gazawi feriti, curati in Italia grazie al coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina e dei ministeri della Salute e dell’Interno. In studio, Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’UNHCR per i territori palestinesi occupati, approfondirà la crisi.

Alle 21:15, PresaDiretta esplora “L’intelligenza delle piante”, un viaggio nel mondo vegetale che rivela il ruolo cruciale degli alberi e le sorprendenti capacità delle piante. Tra boschi, laboratori universitari (Firenze, Uppsala in Svezia, Murcia in Spagna) e studi di biologi, botanici, neuroscienziati e filosofi, il programma indaga il linguaggio, le percezioni e l’intelligenza delle piante, con esperimenti su fagioli, radici di mais e specie carnivore. Al monte Cimone, il CNR studia come la fotosintesi delle piante contrasti l’inquinamento da gas serra.

A Medellín, Colombia, un reportage mostra come 200.000 alberi e piante, piantati per creare “corridoi verdi”, abbiano ridotto la temperatura urbana di 3°C. In Romania, invece, si denuncia il traffico illegale di legname, un business da oltre un miliardo di euro l’anno, che minaccia le foreste primarie europee e mette a rischio la vita di guardie forestali, attivisti e giornalisti.

“L’intelligenza delle piante” è curato da Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis, con la collaborazione di Chiara Avesani, Antonella Bottini, Lisa Iotti, Irene Sicurella, Paola Vecchia, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Riccardo Cremona, Matteo Delbò, Paolo Martino e Massimiliano Torchia.

PresaDiretta puntata in streaming

L'appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3.

