Domenica 23 marzo 2025, andrà in onda su Rai3 la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Sarà questo l’ultimo appuntamento dell’anno.

Il programma esplora temi cruciali legati a economia, energia e ambiente. Si analizzano le scelte di Donald Trump, con un impatto economico sull’Europa stimato tra 40 e 50 miliardi di euro e i tagli all’USAID che hanno colpito gli enti umanitari, oltre a riforme che potrebbero rivoluzionare il settore alimentare, sfidando le multinazionali.

Un reportage esclusivo porta in Cina, leader nella transizione energetica con 1.600 miliardi di dollari investiti per l’obiettivo “emissioni zero” entro il 2060. Da Shenzhen a Dunhuang, si scoprono le innovazioni in fotovoltaico, eolico e mobilità elettrica che stanno trasformando il panorama energetico globale.

In Italia, il focus è sulla Sardegna, dove le rinnovabili scatenano proteste, sabotaggi e fake news, e sulla Puglia, con il parco eolico di San Severo e la fabbrica di pale a Taranto, in crisi per tagli e riforme. In studio, Iacona dialoga con Nicola Armaroli del CNR, esperto di energia, per fare chiarezza sulla transizione energetica tra realtà e disinformazione.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

