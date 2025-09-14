Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Presa diretta torna domenica 14 settembre alle 20:30 su Rai 3 con un’inchiesta sulla corsa al controllo dello spazio, che vede protagonisti Stati Uniti, Russia, Cina e privati, con Elon Musk in prima linea. Da Cape Canaveral all’Olanda, dai centri di ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) alle strutture NASA, il reportage esplora l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, gli investimenti miliardari e i progressi commerciali nella nuova frontiera spaziale.

In Olanda, presso il test center Estec dell’ESA, si osservano navicelle, satelliti e rover in un’area di tremila metri quadrati, raccontando le sfide tecnologiche, le ricadute scientifiche e il ruolo dell’Europa nella competizione geopolitica. A Cape Canaveral, le telecamere di “Presa diretta” documentano l’ascesa dei voli spaziali privati al Kennedy Space Center: dei 63 lanci nei primi mesi del 2025, solo 3 sono stati governativi, con SpaceX di Musk leader grazie ai 7.600 satelliti Starlink e ai razzi riutilizzabili.

L’inchiesta indaga anche la crescente presenza cinese, con la sua stazione spaziale e le missioni lunari, i piani NASA per il ritorno sulla Luna, ostacolati dai tagli di bilancio del presidente Trump, e il lavoro di ESA e INAF. Si affrontano i rischi del traffico spaziale, della spazzatura orbitale e dell’inquinamento, con milioni di frammenti che minacciano la Stazione Spaziale Internazionale e la Terra. Gli inviati di “Presa diretta” entrano inoltre in Axiom Space a Houston, dove si sviluppano i moduli della nuova stazione spaziale privata, simbolo di una nuova era.

Il reportage, intitolato “I padroni dello spazio”, è firmato da Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis, con Liza Boschin, Irene Fornari, Teresa Paoli, Laura Terrevoli, Paola Vecchia, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Riccardo Cremona e Massimiliano Torchia.

Aspettando Presa diretta analizzerà invece le proteste e gli atti di vandalismo contro i parchi eolici e le energie rinnovabili, dalla Sardegna alla Toscana. In Toscana, a Monte Giogo di Villore, un cantiere eolico è stato attaccato da un gruppo incappucciato che ha danneggiato attrezzature. In Sardegna, un incendio doloso ha distrutto cinquemila pannelli fotovoltaici. Perché le energie rinnovabili sono sotto attacco? In studio, con Riccardo Iacona, il ricercatore CNR Nicola Armaroli.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram