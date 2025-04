Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata di PresaDiretta del 13 aprile 2025 si apre con “Aspettando PresaDiretta”, focalizzata sulla crisi idrica: in Basilicata, nonostante le risorse idriche, molti cittadini soffrono per rubinetti a secco; in Sicilia la disponibilità d’acqua è calata del 25% in trent’anni. L’inchiesta denuncia opere incompiute, scarsa manutenzione e mancati collaudi, che penalizzano agricoltori e residenti. Il climatologo Antonello Pasini propone soluzioni agli eventi climatici estremi.

Lo speciale “Europa la sfida industriale” analizza l’industria europea sotto pressione: le tariffe protezionistiche di Trump colpiscono la Germania, causando licenziamenti e delocalizzazioni, con ricadute nel nord-est italiano. La Cina domina il mercato dei veicoli elettrici, mentre stabilimenti italiani come Termoli arrancano. Emiliano Brancaccio, economista, sottolinea la necessità di riforme fiscali e di un coordinamento europeo per ridurre il divario competitivo con le multinazionali.

