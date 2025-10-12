PresaDiretta 12 ottobre 2025: Terra ultima chiamata (temi e ospiti)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il reportage Terra ultima chiamata, in onda domenica 12 ottobre alle 20.30 su Rai 3 per PresaDiretta, affronta l’emergenza climatica e ambientale: dallo scioglimento del permafrost che aumenta le temperature e la concentrazione di metano in atmosfera, all’accelerazione della fusione dei ghiacciai, fino alla minaccia di estinzione per molte specie animali e vegetali. Un viaggio dalle Svalbard alle Alpi, dalle profondità marine alle vette montane, per mostrare i segnali di quella che molti scienziati chiamano la “sesta estinzione di massa”.

In Aspettando PresaDiretta, focus sull’emergenza crack: madri siciliane si riuniscono a Palermo per chiedere nuove norme e servizi per i figli tossicodipendenti, pressoché assenti sul territorio, mentre a Bologna si sperimenta la distribuzione gratuita di pipette per fumare il crack in sicurezza, nell’ottica della riduzione del danno. In studio con Riccardo Iacona, Roberta Balestra, Presidente di FeDerSerD. Il viaggio di Terra ultima chiamata parte da Ny-Alesund, alle Svalbard, nella Base Dirigibile Italia del Cnr, dove i ricercatori studiano il permafrost, l’aumento del metano e il riscaldamento globale.

Il racconto prosegue nei laboratori dell’Agenzia Spaziale Europea, sulle Alpi svizzere dove il ghiaccio cede, come a Blatten, e nello spazio, con i satelliti Biomass e Cryosat che monitorano foreste e ghiacciai. Nel Parco Nazionale dello Stelvio, il ghiacciaio dei Forni ha perso un terzo della sua superficie, mentre nella palude di San Genuario, in Piemonte, gli uccelli legati agli ambienti agricoli sono diminuiti del 40% dagli anni ’90. Nel Salento e a Ischia, i ricercatori dell’Università Federico II e della Stazione Zoologica Anton Dohrn studiano l’acidificazione dei mari e lo stato delle macroalghe.

Drammatici i dati sulle specie a rischio: il 40% degli anfibi, il 27% dei mammiferi, il 12% degli uccelli e oltre un terzo delle piante sono minacciati, tanto da parlare di “sesta estinzione di massa”. Intanto, un’azienda americana tenta la “de-estinzione” con la ricostruzione del Dna, riportando in vita tre cuccioli di metalupo e lavorando su mammut, tigre della Tasmania e dodo. In collegamento, Telmo Pievani, filosofo della scienza.

Terra ultima chiamata è una puntata realizzata da Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis, con Liza Boschin, Antonella Bottini, Luigi Mastropaolo, Irene Sicurella, Elena Stramentinoli, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Fabrizio Lazzaretti, Paolo Martino, Massimiliano Torchia.

