Power Hits Estate 2020: diretta, artisti e premi

Si conclude con una grande festa in un’Arena di Verona per motivi di sicurezza sanitaria completamente vuota sugli spalti Power Hits Estate 2020, l’evento organizzato come ogni anno da Rtl 102.5 per premiare le canzoni più apprezzate dagli ascoltatori durante l’estate.

Power Hits Estate 2020, diretta

Per la prima volta nella storia della manifestazione, l’evento andrà in onda in diretta dalle 20:30 non solo in radiovisione su Rtl 102.5 e sul canale 36 dei digitale terrestre, ma anche su Sky Uno e su Tv8. Inoltre, sarà possibile seguire la serata in streaming sul sito ufficiale di Rtl 102.5 e su Now tv.

Power Hits Estate 2020, artisti

Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco, durante la serata condotta da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese, con la partecipazione di Mara Maionchi. Vedremo Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Zucchero, Achille Lauro, Ajello, Alessandra Amoroso, Ana Mena, Annalisa, Baby K, Bob Sibclair, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, Boomdabash, Danti, Diodato, Dotan, Drd, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Ernia, Fabio Rovazzi, Federico Poggipollini, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Guè Pequeno, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Levante, Luché, Madame, Mahmood, Marracash, Nek, Pinguini Tattici Nucleari, Purple Disco Machine e Sophie & The Giants, Raf, Rocco Hunt, Rose Villain, Takagi & Ketra, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic & A7s, Zoe Wees e la special guest star Andrea Bocelli.

Power Hits Estate 2020, i premi

Durante la serata, saranno assegnati alcuni premi, frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne. Il premio Rtl 102.5 Power Hits Estate–Fimi al singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto (dati gfk); il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020–PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno-luglio-agosto; il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020–SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia -dal 22 giugno al 28 agosto 2020- per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò ed il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2020 all’album più venduto nel periodo agosto 2019-agosto 2020.