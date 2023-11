Porta a Porta-Speciale Mafie le vittime con Meloni vs Schlein: ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 29 novembre, alle ore 21,30 su Rai1 va in onda una nuova puntata di Porta a Porta dal titolo Speciale Mafie le vittime. Lo storico programma condotto da Bruno Vespa è molto atteso perché vede in scaletta il primo simil-confronto tra il capo del Governo Giorgia Meloni e il leader dell’opposizione Elly Schlein. Si tratterà tuttavia di un confronto a distanza, ovvero non un faccia a faccia.

Porta a Porta: ospiti 29 novembre

Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia

Elly Schlein, Presidente dell’Emilia-Romagna

Luigi Lo Cascio, attore, regista e sceneggiatore

Luigi Maria Burruano, attore

Tony Sperandeo, attore

Lucia Sardo, attrice

Porta a Porta: scaletta 29 novembre

La puntata si apre con un’intervista a Bruno Vespa a Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le due leader politiche si confrontano sul tema delle mafie e sulle misure da adottare per contrastarle. Meloni sottolinea l’importanza della lotta alla mafia sul piano culturale e sociale, oltre che su quello repressivo. Schlein, invece, si concentra sul tema della prevenzione, sostenendo che è necessario intervenire sui fattori che favoriscono la nascita delle mafie.

Nel corso della puntata, Vespa intervista anche alcuni familiari di vittime di mafia. Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Tony Sperandeo e Lucia Sardo raccontano le storie di persone che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata. I quattro attori mettono in luce la sofferenza delle vittime e dei loro familiari, e sottolineano l’importanza di non dimenticare le loro storie.

La puntata si conclude con un messaggio di speranza. Vespa invita tutti a unirsi nella lotta alla mafia, per costruire un futuro migliore per il nostro Paese.