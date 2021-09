Pomeriggio 5, orario: quando va in onda?

Tra le novità dell’edizione 2021-2022 di Pomeriggio 5, lo storico contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto fin dalla sua prima edizione da Barbara D’Urso, c’è anche l’orario di messa in onda, che potrebbe aver sorpreso chi solitamente si sintonizzava ad una certa ora per seguire le notizie proposte dal programma.

Ma qual è l’orario di Pomeriggio 5? Il programma, in questa edizione, va in onda dalle 17:35 alle 18:45, per un totale di 70 minuti di durata. Fino all’anno scorso, invece, Pomeriggio 5 partiva alle 17:15 per concludersi sempre alle 18:45 e durare 90 minuti.

La riduzione della durata è frutto di una scelta editoriale di Mediaset, che ha anche chiesto al programma di virare i contenuti, soffermandosi soprattutto sull’attualità e sulla cronaca. Alla luce di questo, anche gli opinionisti in studio sono cambiati o ridotti, mentre la scenografia ha subìto qualche cambiamento, così come la sigla è cambiata.