Questa sera, mercoledì 13 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Poly. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Poly – Trama

Il film Poly (2020), diretto da Nicolas Vanier e tratto dal romanzo di Cécile Aubry, è una storia per famiglie ambientata nella Francia degli anni ’60. Segue Cécile, una bambina di 10 anni, che si trasferisce con la madre Louise da Parigi a un piccolo villaggio nel sud della Francia, dopo una separazione familiare. Cécile fatica ad adattarsi alla nuova vita, sentendosi sola e isolata dai coetanei. L’arrivo di un circo itinerante cambia tutto: Cécile scopre Poly, un pony maltrattato dal direttore del circo, Brancalou.

Determinata a salvarlo, la bambina organizza una fuga con Poly, intraprendendo un viaggio avventuroso attraverso la campagna francese. Sul loro cammino incontrano Victor, un uomo misterioso con un passato complesso, e altri personaggi che li aiutano o ostacolano. La storia intreccia temi di amicizia, libertà, ecologia e resilienza, con un messaggio sulla protezione degli animali e la possibilità di seconde opportunità.

Poly – Cast

Elisa de Lambert: Cécile, la giovane protagonista, una bambina intelligente e coraggiosa.

Julie Gayet: Louise, la madre di Cécile, una donna in cerca di un nuovo inizio.

François Cluzet: Victor, un uomo solitario che trova redenzione attraverso l’incontro con Cécile e Poly.

Patrick Timsit: Brancalou, il direttore del circo, un personaggio ruvido ma con sprazzi di umanità.

Orian Castano: Pablo, un coetaneo di Cécile.

