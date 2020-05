Poco di tanto, quante puntate sono?

Parte il 14 maggio 2020, su Raidue, Poco di tanto, il nuovo programma che vedrà protagonista assoluto Maurizio Di Battista e di suoi monologhi comici che, questa volta, saranno “a tema”, dal momento che il programma si propone di fare un viaggio lungo tre decenni di Storia e costume italiano.

Ma da quante puntate è composto Poco di tanto? Il programma è formato da tre puntate, in ognuna delle quali sarà raccontato un decennio. L’ultima puntata, quindi, dovrebbe andare in onda il 28 maggio.

Poco di tanto, il programma

In ogni puntata il comico trasporta i telespettatori in un decennio della storia contemporanea italiana: gli anni Sessanta, i Settanta e gli Ottanta con tutti i loro cambiamenti sociali, culturali perfino antropologici. Per ogni epoca un ospite musicale che in qualche modo la rappresenta.

E così, sottolineando un vizio o una virtù, raccontando un’abitudine che si è persa e una che si è assunta, tratteggiando mode e fissazioni, Maurizio Battista, grazie alla sua arguta comicità che trova da sempre nell’osservazione il suo punto di forza, racconta la famiglia italiana, protagonista, vittima o semplice spettatrice, di rivoluzioni succedutesi con incredibile rapidità in quei trent’anni.

Con l’epoca di riferimento, cambia anche la scenografia, accuratissima, che si trasforma nella dettagliata ricostruzione di un appartamento arredato secondo i gusti dell’epoca, con quegli oggetti, quei dettagli e quelle proporzioni che, dettate dalla moda e dalle abitudini del tempo, si sono fissate nella nostra memoria.

Non mancano anche contributi video e audio originali degli anni raccontati che introducono temi e tempi, e che, accanto all’affabulazione e alle mises en scène, danno vita ad una sperimentazione innovativa che si nutre di diversi generi per un appuntamento come sempre all’insegna del divertimento assicurato.