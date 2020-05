Poco di tanto, Maurizio Battista arriva su Rai 2

Maurizio Battista torna in tv con un nuovo programma che unisce i suoi famosi monologhi al racconto dell’Italia che cambia. Si chiama Poco di tanto e va in onda dal 14 maggio 2020, alle 21:20: in un viaggio in tre decenni della storia italiana, in cui ne saranno raccontati i cambiamenti sociali, culturali ed antropologici.

All’interno di un appartamento che cambierà a seconda del decennio raccontato, Battista si addentrerà negli anni Sessanta, Settanta ed Ottanta, affiancato in ogni puntata da un ospite musicale differente. Il comico si soffermerà su vizi e virtù degli italiani dell’epoca, sottolineando con ironia le differenze tra ieri ed oggi.

Numerosi gli argomenti affrontati, dal ruolo della donna, al rapporto tra genitori e figli, passando per la diffusione della televisione e la patente di guida. A fianco dei suoi monologhi ci saranno dei contributi audio e video originali dell’epoca.

Un viaggio nella storia degli italiani tramite un format innovativo, che vedrà la comicità già nota di Battista affiancata da degli inserti documentaristici, per raccontare al meglio tre decenni che hanno cambiato il nostro Paese.

Poco di tanto, streaming

E’ possibile vedere Poco di tanto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay.