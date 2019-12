Pizza Hero a Catania: vince Forno Biancuccia (gallery)

La puntata di Pizza Hero – La sfida dei forni che si è svolta a Catania, città dalla lunga tradizione culinaria, si sono presentati al cospetto dell'”eroe della pizza” Gabriele Bonci 3 diversi forni: il Forno Biancuccia di Valeria e Diallo, il Panificio Antony la Farina di Antony e Salvo e il Panificio Diaz di Giovanni e Federica.

Bonci, come in ogni episodio del programma di Nove, ha assaggiato alcuni prodotti di tutti e tre i forni, eliminandone prima uno e poi scegliendo, tra i due finalisti, quale avrebbe meritato il premio in palio: 2mila euro da investire nel proprio forno, oltre ad alcuni suggerimenti per dei panificati perfetti. Il primo locale eliminato è stato il Panificio Antony la Farina di Antony e Salvo, che ha pagato qualche errore di troppo sugli impasti. I due forni rimasti in gara si sono sfidati su panificati originali, con l’obbligo di inserire almeno in una preparazione dei prodotti tipici della zona, sia tradizionali, che più innovativi, quali arance, pistacchi, fichi d’India, miele, finger lime, avocado.

A vincere la puntata è stato il Forno Biancuccia di Valeria e Diallo, lei ex avvocato, lui ragazzo senegalese arrivato in Italia nel 2014. Il pane presentato nella sfida finale, che univa culture diverse e riusciva ad essere al tempo stesso tradizionale e innovativo, ha conquistato Bonci al primo morso.

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Pizza Hero Catania, vinta dal Forno Biancuccia.