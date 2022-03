Più forti del destino, location: dov’è stato girato?

Come spesso accade, quando una fiction ha una particolare ambientazione non è detto che quella località sia stata effettivamente scelta per le riprese da parte della produzione. Succede anche con Più forti del destino, la miniserie remake di una miniserie francese in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 9 marzo 2022.

Ma dov’è stato girato Più forti del destino? Sebbene la serie sia ambientata in Sicilia, a Palermo, il set è stato allestito in Puglia, a Lecce. In particolare, le riprese sono state effettuate all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni (Brindisi), nel Castello Dentice di Frasso.

Le riprese si sono tenute tra marzo e luglio 2021: la serie, come detto, è il remake di Destini in fiamme, miniserie francese (da noi disponibile su Netflix) trasmessa nel 2019 da Tf1, che ha registrato ottimi ascolti, tanto da superare nel primo episodio i 7 milioni di telespettatori.