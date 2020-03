Piedi al limite su Real Time: dottori, puntate e streaming

Piedi al limite è il programma tv della categoria reality che rientra nel filone dei problemi medici di carattere eccezionali, in un incrocio tra Vite al Limite e Dottoressa Pimple Popper. In questo caso però si parla di malformazioni ai piedi, come brutte malattie, pazienti nati con sei dita (ne verrà asportato uno) eccetera. Si tratta della traduzione italiana dell’originale americano in onda su TLC dal titolo My Feet Are Killing Me.

Quando inizia Piedi al limite – Orari e Canale

Piedi al limite va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il lunedì sera dalle ore 23,05 alle 00,05 in prima tv con una puntata della durata di circa 60 minuti in replica il venerdì alle 23,30.

Piedi al limite – Dottore

Sono due i dottori protagonisti del medic show. Si tratta di Brad Schaeffer e della dottoressa Ebonie Vincent, entrambi chirurghi podologi appassionati del loro mestiere. Anche qui è forte l’analogia con la dottore Pimple Popper soprattutto per l’empatia mostrata nei confronti dei pazienti e la massima attenzione al loro benessere anche psicologico.

Piedi al limite – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Subito sotto i casi della prima puntata.