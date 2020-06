Piazzapulita speciale: anticipazioni 4 giugno 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 4 giugno, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, sarà in onda con uno speciale dal titolo Corpo a Corpo. Tra i temi trattati: la crisi sanitaria tra ospedali in emergenza e morti in casa senza un tampone; gli errori della gestione in Lombardia e la strage silenziosa degli anziani nelle RSA; la crisi economica e sociale generata dal lockdown.

Formigli e la sua squadra ricostruiranno la lotta dell’Italia contro il virus, attraverso i reportage e le inchieste degli inviati. Ne emergerà il racconto di un Paese ferito e completamente trasformato, che ora cerca di ripartire. Ce la farà l’Italia a tornare quella di prima?

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 giugno, alle 21.15 circa su La7.