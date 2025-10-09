Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 9 ottobre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professor Romano Prodi ; il giornalista e scrittore Michele Serra ; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri ; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari ; la storica e professoressa dell’Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani e i giornalisti Emanuela Pala e Maurizio Molinari . Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini .

