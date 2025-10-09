Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 9 ottobre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 9 ottobre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: senza acqua, senza bagni, derisi e trattati come animali, la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele con gli attivisti della Flotilla; l’analisi delle trattative per la pace a Gaza, il racconto delle piazze che si riempiono e una nuova inchiesta sugli scambi di armi Italia – Israele.
PiazzaPulita: ospiti 9 ottobre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professor Romano Prodi; il giornalista e scrittore Michele Serra; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; la storica e professoressa dell’Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani e i giornalisti Emanuela Pala e Maurizio Molinari. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 9 ottobre 2025, alle 21.15 circa su La7.
