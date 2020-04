Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 9 aprile 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 9 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata ancora l’emergenza coronavirus: a che punto è la lotta contro il virus in Italia e nel mondo? L’Europa rischia di sfaldarsi nella ricerca di una risposta economica alla crisi? Che prova sta dando il nostro Governo? Quando saremo pronti per riaprire le attività? In puntata nuovi reportage e inchieste dalla prima linea.

Piazzapulita: ospiti 9 aprile 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: l’ex Premier Enrico Letta; la giornalista Rula Jebreal; il sociologo Luca Ricolfi; il fisico informatico della Northeastern University Alessandro Vespignani; il farmacologo e Presidente dell’Istituto “Mario Negri” Silvio Garattini; l’immunologo del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche e il leader di Azione Carlo Calenda. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 9 aprile, alle 21.15 circa su La7.