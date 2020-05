Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 7 maggio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 7 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata, che punterà gli occhi nuovamente sul coronavirus e sulla Fase 2, troveremo: le misure economiche del Governo; la tenuta delle imprese; la scienza alla ricerca di una cura; un viaggio nell’Italia che riapre, tra Roma, Milano e Venezia.

Piazzapulita: ospiti 7 maggio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Carlo Calenda (Azione); l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola e l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 7 maggio, alle 21.15 circa su La7.