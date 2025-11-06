Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 6 novembre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 6 novembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: un’inchiesta sul caso Paragon per capire chi ha spiato i giornalisti; lo scontro sui giudici; un nuovo caso di infiltrazioni fasciste nel partito di governo.
PiazzaPulita: ospiti 6 novembre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; la professoressa dell’Università degli Studi di Torino Elsa Fornero; i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Cancellato e Mauro Mazza. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 6 novembre 2025, alle 21.15 circa su La7.
